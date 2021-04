80 militairen al voor instemming Kamer vertrokken naar Afghanistan

Smokkelen via bezoek bijna onmogelijk in coronatijd: drugs en telefoon­tjes nu op creatieve manieren naar bajesklan­ten

20 april Een gunstig effect van corona: er wordt veel minder verboden spul gevangenissen in gesmokkeld. Maar gedetineerden blijken creatief, merken ze in Vught. ,,Helemaal waterdicht krijgen we het nooit.”