84-jarige man overleden bij ongeluk met grasmaaier

Nederland hamsterde in half jaar 4.000 beademings­ap­pa­ra­ten

2 september De VS annuleerde een grote bestelling, maar ook Nederland heeft meer dan genoeg beademingsapparatuur om een eventuele nieuwe coronagolf aan te kunnen. Er zijn 4000 machines besteld, negentig procent is inmiddels geleverd. Een deel van die voorraad is mogelijk overbodig.