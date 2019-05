85 jaar Libelle is een ode aan de vriendin: ‘We zijn allemaal lekker gek’

Video Dode man gevonden in Eindhoven, politie sluit misdrijf niet uit

16:53 Bij garageboxen in een steegje achter de Tongelresestraat in Eindhoven is vanochtend een dode man gevonden. Wat er is gebeurd, is nog niet bekend, maar de politie sluit een misdrijf niet uit en laat weten dat de man onder verdachte omstandigheden is gevonden.