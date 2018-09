A20 in beide richtingen dicht door hevige regenval

'Superbacte­rie' die tegen álle soorten antibioti­ca kan, rukt op naar Nederland

10:20 Australische onderzoekers hebben een 'superbacterie' ontdekt die bestand is tegen álle bekende soorten antibiotica. De veelvoorkomende huidbacterie, genaamd 'staphylococcus epidermidis', is in álle landen om ons heen al gesignaleerd. Bij verzwakte mensen kan die ernstige infecties veroorzaken en in sommige gevallen zelfs leiden tot de dood.