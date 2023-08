A4 weer vrijgegeven na ongeluk met meerdere voertuigen, vertraging neemt af

expert ‘Door te veel water te drinken kan je vergiftigd raken’: expert legt uit hoeveel te veel is

Als je te veel water drinkt, kan dat leiden tot watervergiftiging. Begin deze maand zou het drinken van 2 liter water binnen 20 minuten bijgedragen hebben aan de dood van een Amerikaanse vrouw van 35 jaar. Vanaf hoeveel liter water kan je lichaam het niet meer aan? En wat gebeurt er dan precies in je lichaam, want water is toch gezond? Voedingsexpert Eric De Maerteleire legt uit hoeveel water je écht nodig hebt en waar je op moet letten als je plots iets te veel dorst lijkt te hebben.