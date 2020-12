Aan dood ontsnapt op A2: duo springt weg voor appende chauffeur die rode kruizen negeert

Het ging rond 18.45 uur mis op de snelweg ter hoogte van de Martinus Nijhoffbrug. De inspecteur was daar samen met een berger om een automobilist met pech te helpen. De rijstrook was afgesloten met rode kruizen. Een vrachtwagenchauffeur reed echter toch over de strook.

Volgens Rijkswaterstaat zagen de inspecteur en de medewerker van de bergingsdienst de vrachtwagen op zich afkomen en moesten zij over de vangrail springen om hun leven te redden. Daarbij raakte de weginspecteur lichtgewond. De berger kwam met de schrik vrij. De vrachtwagen reed dwars door de vangrail heen en belandde op het fietspad. De chauffeur is aangehouden.

Levensgevaarlijk

,,Het negeren van rode kruizen is levensgevaarlijk”, benadrukt Rijkswaterstaat. ,,Dat is ook vandaag weer gebleken. Je brengt de veiligheid van hulpdiensten en andere weggebruikers in gevaar. We sluiten rijstroken namelijk altijd af met een reden. Zo waren we nu een pechgeval aan het beveiligen.”