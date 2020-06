Aangifte Staatsbosbeheer: grootste natuurbrand van Nederland lijkt aangestoken

Het is een optelsom, vertelt omgevingsmanager Peelvenen Eddy Boudewijns. Staatsbosbeheer vermoedt dat de grootste natuurbrand ooit in Nederland is aangestoken. Dat baseert de grondeigenaar onder meer op basis van een satellietfoto van de plek waar de brand ontstond, nabij de Bajonetbocht tussen Griendtsveen en Helenaveen waar je auto’s kunt parkeren. De beelden kwamen van een hobbyist gespecialiseerd in zulke foto’s.



,,Daar brandt de natuur niet uit zichzelf”, concludeert Boudewijns. ,,Bovendien was de natuur daar stabiel en er is geen blikseminslag of iets dergelijks geweest. Daardoor hebben wij het vermoeden van menselijk handelen.” De zaak ligt nu bij de politie, die verder onderzoek doet bij dit soort vermoedens. Staatsbosbeheer wacht de resultaten af.



De natuurbeheerder deed de onthulling deze week tijdens drie rondes in het gebied met de dorpsraden van Helenaveen, Griendtsveen en Liessel. Er was veel onvrede bij de dorpsvertegenwoordigingen, met name over de enorme rookoverlast die alle dorpen de afgelopen weken met enige regelmaat teisterden.