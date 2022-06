Aangifte tegen boeren die spoor blokkeerden bij Lievelde

streep door droomconcert Aart (69) heeft niet lang meer te leven en zou The Rolling Stones gaan zien: 'Het is heel verdrietig’

The Rolling Stones nog één laatste keer zien. Een langgekoesterde wens die voor de ernstig zieke Aart van Duijsen (69) uit Leiden eindelijk in vervulling zou gaan. In een kolkende Amsterdam Arena sloeg het noodlot echter op het allerlaatste moment toe. ,,Ik kan me niet voorstellen hoe dit voor Aart moet zijn geweest.”

14 juni