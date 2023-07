De Faunabescherming zegt er alles aan te doen om te zorgen dat er vervolging komt voor ‘het aanvallen, verontrusten en doden van de streng beschermde wolf’. Uit de nu bekende feiten blijkt volgens de organisatie ‘dat er geen sprake geweest is van een aanval van een wolf op een mens, maar van een mens op een wolf’. ,,Wie zo onverstandig is om een roofdier met een hooivork en een schep te lijf te gaan, kan verwachten dat het dier zich bedreigd voelt en zich verdedigt. De hobbyboer was duidelijk in overtreding.”

Honden

De Faunabescherming stelt dat de omheining van het terrein bovendien niet op orde was, omdat de wolf er eerst onderdoor kon kruipen en daarna overheen kon springen. De verwondingen van de boer zouden ook wel mee vallen, betoogt de organisatie. ,,Dagelijks takelen honden mensen veel erger toe zonder dat daar zulke rigoureuze consequenties aan verbonden worden als in dit geval.”

De burgemeester krijgt het verwijt dat de wolf is doodgeschoten zonder dat er direct gevaar was. ,,De wolf bleek twee uur later onder zonnepanelen op een weiland te liggen. En is daar op last van de burgemeester door de politie doodgeschoten.”

,,Het protocol, om te beoordelen of een wolf mensen heeft aangevallen en vervolgens moet worden gedood, is in het geheel niet gevolgd. De burgemeester had niet het recht niet om wie dan ook opdracht te geven de wolf dood te schieten. En de politie had dat moeten weten en verifiëren, alvorens te schieten.”

De bewuste wolf beet vanochtend rond 07.00 uur een schapenboer in Wapse toen de man het dier wilde wegjagen. De boer deed dit omdat zijn schapen werden aangevallen. Het is voor zover bekend de eerste keer dat een wolf een mens heeft aangevallen sinds het dier weer in Nederland is. De boer probeerde de wolf met een hooivork en een schep weg te jagen, maar werd toen in zijn arm gebeten.

Tegenover deze site vertelde burgemeester Rikus Jager eerder vandaag dat diverse getuigen zagen hoe de wolf herhaaldelijk aanviel, en dat er dus wel degelijk een gevaar uitging van het dier, ook twee uur na de eerste melding van de boer. Die werd na de confrontatie naar het ziekenhuis gebracht met beschadigde pezen, maar hij hoefde niet geopereerd te worden.