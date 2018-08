Aanhouding in moordzaak Marcel Hoogerbrugge uit Hoogeveen

AH-filiaal haalt manshoge pop van 'zwarte bediende' weg

15:51 Een manshoog beeld van een zwarte bediende is deze week even snel weer weggehaald uit het Albert Heijn-filiaal in de Arnhemse wijk Schuytgraaf als dat de filiaalhouder het er neer had gezet. De pop stond te midden van het vlees en de barbecuesauzen.