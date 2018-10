Aanhouding na vondst lichaam in tuin van Pools echtpaar in Swifterbant

update & videoDe politie heeft ‘onder verdachte omstandigheden’ een overleden persoon aangetroffen in een tuin aan de Schuttershof in Swifterbant. Kort daarna is een persoon aangehouden in de zaak.

,,De aangehouden persoon bevond zich in de woning bij de tuin waar het lichaam is aangetroffen”, laat een woordvoerder van de politie weten. Agenten vonden het lichaam na een telefonische melding.

Zondagochtend was er in de Schuttershof in eerste instantie niets te zien dat duidde op een mogelijk misdrijf. Pas in de loop van de ochtend arriveerden rechercheurs voor een buurtonderzoek. In het hofje met seniorenwoningen wonen hoofdzakelijk alleenstaande ouderen. Geen van hen heeft in de nacht van zaterdag op zondag iets gezien of gehoord.

Pools echtpaar

De woning waar het volgens hen om zou kunnen gaan wordt al een jaar of drie bewoond door een Pools echtpaar. “Hardwerkende mensen”, zegt een oudere buurtbewoner, die net als de andere buurtbewoners niet met zijn naam in de krant wil. “Daar hoorde of zag je nooit iets van.” De gordijnen van de woning van het Poolse stel waren potdicht en er was niemand thuis. Het gaat om een echtpaar van in de vijftig jaar.

Een buurtbewoner die vanuit zijn huis uitziet op de tuin van de betrokken woning heeft evenmin iets gezien. “Zelfs mijn honden zijn er niet op aangeslagen vannacht”, voegt hij er aan toe. De naaste buurman is een hardhorende man van rond de tachtig. “Ik ben na het voetbal kijken naar bed gegaan. Niks gezien of gehoord. Ik kwam er vanochtend pas achter toen mijn zoon mij belde”, zegt hij.

De buurman aan de andere kant van de bewuste woning komt net aanrijden met het busje van zijn werkgever. Hij is nog aan het verhuizen en was vannacht niet in zijn nieuwe woning. “Nou, leuke binnenkomer”, verzucht hij.

Zondagochtend kon de politie nog niets zeggen over het gebeurde of de betrokkenen zeggen: ,,Daar is het nog te vroeg voor. We moeten het onderzoek afwachten en dat is nog in volle gang.”