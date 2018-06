Aanhouding voor beschieten pand uitgever Panorama met antitankwapen

In het pand huist de redactie van tijdschrift Panorama. Panorama schrijft geregeld over misdaad, ook over de bloedige vetes die verschillende misdaadgroeperingen uitvechten. Deze week opent het blad met een verhaal over 'wie de baas is in de Mocro-maffia: Amsterdam of Utrecht?' Uit welke hoek de aanslag komt en of die tegen het tijdschrift is gericht, is niet vastgesteld. In het kantoorpand zitten meer bedrijven.



Algemeen secretaris Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ zegt geschrokken te zijn van het incident. ,,Het is belangrijk eerst vast te stellen of dit om een aanval gaat tegen de uitgever van onder meer Panorama. Als dat zo is, dan is het een volgend en zeer ernstig signaal dat onderwereldfiguren het rechtstreeks gemunt hebben op journalisten. Dit komt na een jaar waarin journalisten Paul Vugts en John van den Heuvel permanente beveiliging nodig hadden. Ik hoop dat de politie hier absolute prioriteit aan geeft, omdat journalisten anders niet hun werk kunnen doen.”



Misdaadjournalisten Van den Heuvel (De Telegraaf) en Vugts (Het Parool) doken onder en kregen permanente beveiliging omdat criminelen opdracht gaven hen te vermoorden.