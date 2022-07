'Aanjager' moord Peter R. de Vries gearresteerd: 'Deze hond moet je hebben', schreef Krystian M.

Krystian M. was in het strafdossier tot nu toe aangeduid onder de code NN-*4229. Hij zou de vermoedelijke uitvoerders van de moord op De Vries, Delano G. (22) en Kamil E. (36), rond de moord rechtstreeks hebben aangestuurd via een ijzingwekkende stroom versleutelde berichten. Die zijn aangetroffen op een Google Pixel-smartphone die in de gestolen Renault Kadjar lag waarin Delano G. en Kamil E. op de A4 werden gearresteerd 45 minuten nadat De Vries op 6 juli 2021 in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam was neergeschoten.



Het Openbaar Ministerie eiste tegen de vermoedelijke uitvoerders levenslange celstraffen, maar doet zeer geheimzinnig over het onderzoek naar de persoon die hen zou hebben aangestuurd. Dat volop jacht werd gemaakt op deze man, bleek onlangs toen in kader van het onderzoek naar hem een inval was gedaan in het huis van de moeder van Kamil E.



Lees onder de rechtbanktekening details over hoe Krystian M. te werk ging. ‘Deze hond moet je hebben’, stuurde hij naar Delano G....