Aanklacht tegen voortvluchtige Taghi en Razzouki opnieuw uitgebreid

Ook Saïd Razzouki wordt nu officieel verdacht van de moord op Martin Kok. Aan de tenlastelegging tegen Taghi is ook de opdracht om een spyshop in Nieuwegein met een bazooka te beschieten toegevoegd. Ook twee andere verdachten in het proces worden hiervoor vervolgd. Het OM heeft niet bekend gemaakt om welke verdachten het gaat. Deze spyshop verkocht onder meer peilbakens aan de organisatie van Taghi, waarmee hij concurrenten in de onderwereld kon volgen. Taghi had vermoedens had dat spyshophouder Bakker samenwerkte met de politie. Volgens het OM is het bewijs vooral afkomstig uit ontsleutelde berichten die zijn gestuurd via zogeheten PGP-telefoons (Pretty Good Privacy).

Het omvangrijke Marengo-proces draait om een reeks liquidaties die in opdracht van de voortvluchtige Taghi zouden zijn uitgevoerd in met name de Utrechtse reigio. Inclusief Taghi en de eveneens voortvluchtige Saïd Razzouki telt de zaak zestien verdachten, waaronder kroongetuige Nabil B. In totaal wordt de voortvluchtige Ridouan Taghi nu verdacht van vijf moorden, vier mislukte moordpogingen, en het voorbereiden van nog eens drie moorden. Het Marengo-proces wordt 12 en 13 december voortgezet met een volgende proforma zitting.

Uitzonderlijke maatregel

De zitting vond woensdag achter gesloten deuren plaats, pers en publiek mochten niet naar binnen. De reden voor deze uitzonderlijke maatregel is de moord op advocaat Derk Wiersum vorige week. Hij stond kroongetuige Nabil B. bij in het liquidatieproces. Alleen procespartijen, zoals rechters, officieren van justitie, advocaten en de verdachten, mochten vandaag en donderdag, tijdens de tweede zittingsdag, aanwezig zijn. Verscheidene advocaten hadden de rechtbank gevraagd de zogeheten pro-formazitting alsnog open te stellen, maar de rechtbank honoreerde dat verzoek niet. Op de wegen rond de rechtbank en bij de rechtbank zelf was veel zwaarbewapende marechaussee aanwezig, in het kader van de veiligheid.

Kroongetuige Nabil B. was vandaag niet aanwezig. Er is ook nog geen nieuwe advocaat voor B. na de schokkende moord. Tijdens de zitting werd enkel de voorlopige hechtenis van de verdachten in het liquidatieproces besproken. Dat moet verplicht iedere drie maanden getoetst worden voor verdachten die in de cel zitten. Verder is er geen statement gemaakt over de gedode advocaat Derk Wiersum, aldus een woordvoerder van het OM.

Opdrachtgever