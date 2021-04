Aanklager Rolf (28): ‘Risico op bijtincidenten neemt toe nu coronadieren geen puppycursus krijgen’

Officier Limburg komt in Midden-Nederland op voor huisdieren die worden mishandeld of verwaarloosd. En, hoe gek dat in eerste instantie ook klinkt, vaak ook voor de mens achter het dier. Of zelfs de hele maatschappij. Bijvoorbeeld op het moment dat een hond zulk gevaarlijk gedrag vertoont dat het eigenlijk niet verantwoord is om het dier terug te geven. ,,De keuze om een hond in te laten slapen, maak ik niet lichtzinnig. Dat is echt de allerlaatste optie, als niets anders mogelijk is.”