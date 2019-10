Aannemer Ralph rijdt spookrijders klem op A12 bij Utrecht: ‘Van zulke jongens wil je er meer’

Ralph Hendriksen aarzelde geen moment en gooide zijn busje voor de spookrijdende automobilisten. ,,Dat deed-ie heel goed”, vindt Braam. ,,Rode kruizen negeren is levensgevaarlijk, maar omdraaien op een snelweg misschien nog wel gevaarlijker. Gelukkig wist Ralph de meeste automobilisten te stoppen.”



Suffige automobilisten of verkeershufters? ,,Ik weet het oprecht niet”, zegt Braam. ,,Volgens Ralph reageerden ze in elk geval niet heel boos, al was een aantal van hen geïrriteerd dat ze werden opgehouden. Maar het grootste deel was gewoon erg geschrokken.”



Moedwillig of niet, de automobilisten werden in elk geval door de politie op de bon geslingerd. ,,Daarna konden ze, begeleid door agenten, weer rustig invoegen in het andere verkeer.”



Braam is ‘apetrots’ op het handelen van zijn collega. ,,Hij heeft heel professioneel gewerkt. Van zulke jongens wil je er meer.”