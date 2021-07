Aanslag na aanslag: doemscenario’s zijn al enkele keren uitgekomen, de vraag is waar het stopt

Het was dinsdagavond niet de eerste keer dat minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (CDA) met betraande ogen in de camera’s sprak. Bijna twee jaar geleden reageerde hij in het Kamergebouw op het nieuws dat advocaat Derk Wiersum voor zijn woning was vermoord. Grapperhaus was in een vorig leven advocaat, net als Wiersum. ,,Dit is een aanslag op onze rechtsstaat. De mensen die daar werken, zorgen voor uw en mijn democratische rechtszorg. Dit is een grens die de georganiseerde misdaad is over gegaan.” En hij beloofde: dit nooit meer. En opnieuw stond de minister met tranen in zijn ogen de pers te woord om een reactie op het nieuws van dinsdagavond. Hij sprak van een zwarte dag ‘die de samenleving raakt’.