‘Aanslag op John van den Heuvel voorkomen’, raketwerper in huis gevonden

Rechtszaak LIVE | Tramschut­ter Gökmen Tanis weer uit zaal verwijderd: ‘Ik geef niks om jullie!’

12:35 Er is een emotionele zitting aan de gang in de rechtbank van Utrecht. Nabestaanden en slachtoffers van de tramaanslag in Utrecht vertellen verdachte Gökmen Tanis hoeveel impact die dag op hun leven heeft gehad. ‘Er gaan zoveel emoties door mij heen. Ik zou willen schreeuwen van woede.’ Tanis werd vanmiddag weer uit de zaal verwijderd: hij dreef de nabestaanden met zijn gedrag opnieuw tot tranen en razernij. Verslaggevers Yelle Tieleman en Peter Koop doen vanuit de rechtszaal via Twitter live verslag van het proces tegen de tramschutter.