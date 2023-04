Aantal 06-nummers raakt op, bellen en sms’en gehalveerd

update Minister Harbers in beroep tegen uitspraak over krimp Schiphol, luchtvaart­bran­che ‘teleurge­steld’

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat gaat in hoger beroep tegen de uitspraak over krimp op Schiphol. De rechter verbood vorige week de voorgenomen reductie in het aantal vluchten. De luchtvaartbranche is teleurgesteld over de stap van Harbers.