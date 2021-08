Aantal coronagevallen neemt nog altijd af, maar daling gaat minder hard

Het aantal positieve coronatesten is de afgelopen week met 8 procent gedaald. Dat meldt het RIVM vanmiddag. In totaal kregen 16.564 geteste mensen te horen dat zij het coronavirus onder de leden hebben.

De cijfers betreffen de periode van 11 tot en met 17 augustus. De week daarvoor eindigde het aantal coronagevallen nog op 18.048. Dat was toen een daling van 14 procent. Al met al lijkt de daling van het aantal coronagevallen te stagneren.

Het aantal besmettingen kwam uit op 98 per 100.000 inwoners, een week eerder waren dat er nog 103. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen bedroeg afgelopen week 408, een lichte daling van 6 procent. nog eens 90 mensen belandden op de intensive cares: dat zijn er ruim een kwart minder dan vorige week. In totaal 42 Nederlanders bezweken aan corona, een week eerder waren dat er nog 46.

Reproductiegetal

Het percentage positieve testen kwam uit op 14,7 procent. Dat is 1,6 procentpunt hoger dan de week daarvoor. Oorzaak is de besmettelijke deltavariant. Het reproductiegetal ligt iets onder de 1: op basis van verschillende meldingen komt de waarde uit tussen 0,92 en 0,96 procent. Dat wil zeggen dat iedere besmette persoon minder dan één persoon besmet en dat het coronavirus in remissie is.

Net als vorige week raakten de meeste mensen besmet door een huisgenoot of door een bezoek. Ook vakantie blijkt weer een belangrijke bron. De meeste positief geteste vakantiegangers zijn in Spanje, Griekenland of Frankrijk geweest. Het aantal mensen dat vermoedelijk in Turkije of Marokko besmet is geraakt neemt verder toe.

Dagcijfers

Het RIVM kwam vanmiddag uiteraard ook met de dagcijfers. Van maandag op dinsdag registreerde het instituut 2358 nieuwe coronabesmettingen. Dat zijn er ruim honderd meer dan een dag eerder en ongeveer evenveel als het weekgemiddelde.

Zowel het dagcijfer als het zevendaags gemiddelde blijven afgelopen dagen rond dezelfde aantallen schommelen. Voor de twaalfde achtereenvolgende dag ligt het aantal positieve tests tussen de 2000 en de 3000. Afgelopen 24 uur werden vijf nieuwe sterfgevallen als gevolg van corona geregistreerd. Dat betekent niet dat al deze mensen afgelopen dag zijn overleden, want soms duurt het even voor een sterfgeval wordt doorgegeven.

In Amsterdam kreeg het hoogste aantal mensen een positieve testuitslag, namelijk 213. In Rotterdam werden 122 nieuwe coronagevallen gemeld, in Den Haag 70, in Almere 58 en in Utrecht 48.

Daling in ziekenhuizen

Eerder vandaag werd al bekend dat het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen na drie dagen van stijgingen weer is gedaald. Er worden nu in totaal 686 covidpatiënten verpleegd, 17 minder dan maandag, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van dat aantal huisvesten de intensive cares 199 zieke coronapatiënten, één minder dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen daalde het aantal mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, met 16 tot 488.