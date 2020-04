Aantal ic-opnames daalt verder tot 1158

Corona-pa­tiënt Lea lag 4 weken aan de beademing: ‘Ik werd wakker in compleet andere wereld’

13:13 Het is nog altijd een raadsel hoe Lea Kant uit Nieuwendijk, een van de eerste patiënten van Nederland bij wie het coronavirus werd vastgesteld, besmet is geraakt. Nadat ze vier weken in slaap is gehouden, ontwaakte ze alleen, in strikte isolatie, in het Erasmus MC. ‘Voor mijn man is het afschuwelijk geweest. Hij werd gebeld door het ziekenhuis dat hij afscheid moest komen nemen.’