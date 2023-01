Aantal inbraken en overvallen historisch laag, wel veel meer cybercriminaliteit

De politie registreerde in 2022 bijna 797.000 misdrijven, blijkt uit de misdaadcijfers van het afgelopen jaar. Dit is een stijging van 7 procent vergeleken met een jaar eerder. Daarmee is de totale criminaliteit nagenoeg op hetzelfde niveau als 2019, het laatste jaar voordat de coronacrisis het land plat legde. Toen waren er ruim 803 duizend aangiftes.

Corona versterkt daling

Dat een grote opleving van deze misdrijven uitblijft nu het leven weer als vanouds is, heeft volgens Middag ook te maken met een opvallende verschuiving van de misdaad naar online. Tijdens de coronamaatregelen was er al een enorme opleving te zien in online oplichting en fraude, en die is blijvend. In 2019 waren er 4715 aangiftes van cybercrime, vorig jaar waren dat er 13.949, bijna drie keer zoveel en bijna net zoveel als in het coronajaar 2021. ,,We zien daar veel jonge aanwas. De kennis om online misdrijven te plegen, wordt breed gedeeld en het is gemakkelijk vanuit huis te doen”, aldus Middag.