Aantal kinderen in bijstandsgezinnen daalt hardst sinds 2008: ‘Goed nieuws, maar ook verborgen armoede’

Het zijn er ook 7 procent minder dan een jaar geleden: de sterkste daling sinds 2008. Goed nieuws dus, al plaatsen experts ook kanttekeningen: een gezin dat aan de bijstand ontsnapt, is nog niet meteen uit de armoede.

Bovendien, zegt vicevoorzitter Kitty Jong van FNV in reactie op de cijfers, „is 200.000 kinderen nog altijd een enorme berg”. Dat die berg niettemin kleiner wordt, komt niet helemaal uit de lucht vallen. Het aantal Nederlanders met een bijstandsuitkering daalt sinds maart 2021 gestaag. Naar schatting 388.000 mensen zitten nu nog in de bijstand - we moeten terug naar begin 2013 om vergelijkbare aantallen te zien.

Die groep ontvangt netto 1651 euro (gehuwden en samenwonende partners) en 1155 euro (alleenstaanden) per maand aan uitkering, exclusief vakantiegeld en zonder te kijken naar eventuele kinderen.

Dat is te weinig, oordeelde de door het kabinet ingestelde Commissie Sociaal Minimum eind vorige maand nog. Een alleenstaande in de bijstand met twee kinderen komt, ook met zaken als de kinderbijslag en eventuele toeslagen erbij, elke maand 52 euro tekort. Bij drie kinderen loopt dat bedrag op tot 229 euro per maand. Twee partners in de bijstand duiken elke maand nog dieper in de min, aldus de commissie: van 220 euro met één kind tot 483 euro voor een bijstandsgezin met drie kinderen.

Het verhogen van de bijstandsuitkering was een van de adviezen van de commissie aan het destijds nog missionaire kabinet. De vraag is of armoedeminister Schouten, nu Rutte IV gevallen is, voor Prinsjesdag nog iets met het rapport kan doen.

Verborgen armoede

Ook eenmaal buiten de bijstand zit een gezin niet direct zonder geldzorgen, waarschuwt Jong. Sterker: „Ik ben bang dat er sprake is van een verschuiving: mensen gaan van de bijstand naar werkende armoede. Denk aan zelfstandigen met lage tarieven, of iemand die het minimumloon verdient.”

Volgens de officiële armoedestatistieken van het CBS, die nog niet tot afgelopen jaar zijn bijgewerkt, daalt het aantal kinderen in gezinnen met een laag inkomen (en daarmee met een ‘armoederisico’) al zeven jaar op rij, tot iets minder dan 300.000 in 2021. Die groep is vanzelfsprekend groter dan het aantal bijstandskinderen, maar ook dan is er nog een groep ‘verborgen armen’, stelt de FNV’er. Ze noemt het CBS zelfs ‘optimistisch’: „Officieel loop je met een minimumloon geen risico meer op armoede, maar de grens daarvoor zou hoger moeten liggen.”

Het CBS legt de armoedegrens in dit specifieke geval nog altijd op ongeveer 1700 euro voor alleenstaanden en 2400 euro voor partners - 120 procent van het sociale minimum - omdat gemeenten die grens nog altijd gebruiken als criterium voor lokale regelingen, legt een woordvoerder uit. De Commissie Sociaal Minimum, waar ook het CBS bij betrokken is, wil in een later rapport een nieuwe grens trekken.

‘Donkere wolken’

Arjan Vliegenthart, directeur van financieel voorlichtingsbureau Nibud en lid van de Commissie Sociaal Minimum, noemt het ‘altijd goed nieuws’ als het aantal bijstandskinderen daalt, maar is ook niet helemaal verrast. „Het zou met de huidige krappe arbeidsmarkt gek zijn als er geen afname was.”

Minder kinderen in bijstandsgezinnen is niet alleen op financieel vlak een goede zaak, zegt Vliegenthart, maar ook psychologisch prettig. „Wie werkt, kent meer zingeving, en gaat vrolijker door het leven. En voor kinderen is het goed om alvast te zien hoe een werkend leven eruitziet.”

Maar ook de Nibud-directeur ziet donkere wolken als het om armoede gaat. Hij weet dat werk niet in één klap zaligmakend is: „Veel steunpakketten voor bijvoorbeeld de energierekening zijn tijdelijk, het CPB voorspelt niet voor niets een miljoen armen als de overheid niet ingrijpt.”

