Aantal klachten over pakketbezorgers fors toegenomen in coronajaar 2020

De bond kreeg 13.000 klachten binnen over de bezorging. Dat zijn er vierduizend meer dan een jaar eerder, een stijging van 44 procent. De meeste klachten gingen over niet bezorgde pakketten (24 procent), gevolgd door klachten over onterechte ‘niet thuis-meldingen’ (21 procent).

Consumenten klaagden het meest over PostNL (8833) en DHL (2876). Opvallend is de toename van het aantal klachten over de kleinere bezorgdiensten. Zo kwamen er over DPD 1339 klachten binnen, een toename van 84 procent ten opzichte van 2019. Ook over GLS (plus 80 procent) en UPS (plus 62 procent) werd aanzienlijk meer geklaagd dan vorig jaar.