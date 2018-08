Aantal meldingen van burenruzies neemt toe

Er is geen eenduidige verklaring voor de stijging te geven. Enerzijds ervaren mensen meer overlast van elkaar, anderzijds wordt buurtbemiddeling steeds bekender en worden klagers vaker doorverwezen. ,,Dat de lontjes korter worden is al een tijdje aan de gang. Mensen leven in hun eigen bubbel en vinden dat alles moet kunnen, maar hebben wel steeds meer last van anderen", zegt een woordvoerster.

Lees ook Kijkers Mr. Frank Visser verkneukelen zich om bekvechtende Conny en Tilly Lees meer

Steeds meer gemeenten in Nederland bieden buurtbemiddeling aan. Sinds begin 2017 zijn er 54 nieuwe gemeenten bijgekomen, waarmee het totaal nu op 286 staat. Dat is driekwart van het aantal Nederlandse gemeenten. Dat het overige kwart nog geen buurtbemiddeling heeft, vindt het CCV een gemiste kans. ,,Het is een toegankelijke en goedkope dienst die ervoor zorgt dat bewoners zich weer thuis voelen in hun eigen huis. In zeven op de tien gevallen worden burenruzies naar tevredenheid opgelost", aldus de woordvoerster.