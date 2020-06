Aantal overleden zorgmedewerkers door coronavirus stijgt met twee naar elf

Het aantal besmettingen is in het afgelopen etmaal gestegen met 164. Het totaal aantal Nederlanders dat besmet is (geweest) met het virus komt hiermee op 47.903.

In het ziekenhuis zijn nu in totaal 11.800 mensen opgenomen (geweest).

De cijfers liggen na weekenden vaak hoger, omdat er in het weekend minder wordt geregistreerd. Het werkelijke aantal doden ligt aanzienlijk hoger, omdat lang niet iedereen wordt getest. Bovendien worden sterfgevallen soms pas dagen later doorgegeven. Ook ligt het werkelijke aantal infecties waarschijnlijk een stuk hoger.

Het aantal coronapatiënten dat op de intensive care ligt, is vandaag gedaald van 92 naar 91. Het aantal patiënten neemt elke dag langzaam af, ,,geheel in lijn met het stabiele beeld van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames per dag”, aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt niet hoeveel mensen met andere aandoeningen op een intensivecareafdeling liggen en hoeveel coronapatiënten op verpleegafdelingen worden behandeld.

Elke dag worden een paar mensen overgebracht naar een intensive care en mogen iets meer mensen van de ic af. Het LCPS verwacht dat het aantal coronapatiënten op de ic in de komende periode nog licht daalt, maar het centrum gaat er ook vanuit dat er nog een tweede golf komt.

Ook overleden zorgmedewerkers

Uit cijfers van het RIVM blijkt dat het dodental onder zorgprofessionals is opgelopen tot 11. De beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden, NU’91, betreurt de nieuwe cijfers en leeft mee met de families en nabestaanden van de overledenen. Voorzitter Stella Salden: ,,We wisten eerder al dat er 9 zorgprofessionals waren overleden. Het is verdrietig om te zien dat dit aantal nog steeds stijgt. Dat is extra triest vanwege het feit dat deze mensen altijd klaar hebben gestaan om de strijd tegen het virus aan te gaan. We hebben dergelijke getallen rond overlijdens en besmettingen van zorgprofessionals door een virus nog nooit in dergelijke mate meegemaakt.”

Het drukke weekeinde na Hemelvaart en Hemelvaartsdag zelf hebben geen effect gehad op de verspreiding van het coronavirus in Nederland. Dat meldde Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, gisteren. Twee weken geleden was het tijdens de warme Hemelvaartsdag flink druk in parken en op stranden. Het ‘gevreesde effect’ voor meer besmettingen en ziekenhuisopnames later is dus uitgebleven, zei Kuipers.

Ook het heropenen van de basisscholen en het hervatten van de contactberoepen, vier weken geleden, zijn niet terug te zien in de cijfers.