Aantal plofkraken neemt toe, maar de buit houdt niet over

Ze richten ravages aan in winkelcentra en woonwijken, maar vertrekken bijna nooit meer met geld. Toch houdt de geldautomaat een magische aantrekkingskracht op criminelen: tot en met eind augustus zijn al 37 plofkraken met explosieven gepleegd, blijkt uit cijfers van de politie. Dat is bijna evenveel als in heel 2018 (43 plofkraken).

‘Onbegrijpelijk’

Ondanks die zware middelen lukt het criminelen nauwelijks om geld buit te maken. De politie en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) willen het aantal niet bevestigen. ,,Alles wat je zegt over de slagingskans kan criminelen weer aansporen”, aldus Jelle Wijkstra van de NVB. ,,Maar het is zeker zo dat het overgrote deel van de plofkraken mislukt.”



Jos van der Stap van de politie vindt de stijging moeilijk te verklaren. ,,De verbetenheid waarmee ze het blijven proberen, is onbegrijpelijk. Want elke mislukte plofkraak is riskant en kost geld. Ze hebben toch steeds explosieven en vluchtauto’s nodig. Wat we wel weten, is dat plofkrakers voortdurend nieuwe methoden zoeken om een zwakke plek in de beveiliging te vinden. Dat is een voortdurende wedloop.”