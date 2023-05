Aantal winkels daalt licht; met name schoenenwinkels houden het voor gezien

1980 Een ongekende achtervol­ging op drie diamantro­vers in ‘dorp waar nooit iets gebeurt’

,,Ik keek recht in de loop van een stengun”, zegt Jan van de Koevering (88). ,,Nou, dan wil je wel luisteren, hoor.” En dus liet hij zich ruim 40 jaar geleden door een van drie overvallers opsluiten in het toilet van diamantslijperij Slijper in Sint-Oedenrode. De overval bleek de opmaat voor een spectaculaire achtervolging door Noord-Brabant en Limburg.