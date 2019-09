Aantal zieke leraren op middelbare scholen groeit opvallend hard

LIVE | Den Haag maakt zich op voor Prinsjes­dag: eerste Oranjefans gespot

8:58 Het is de derde dag van dinsdag en dat betekent dat Den Haag vandaag in het teken staat van de Glazen Koets, de balkonscène en hét koffertje. Oftewel: het is Prinsjesdag! Volg alle ontwikkelingen over de leukste hoedjes, de vroegste fans en hoe het er aan toegaat in Den Haag in dit liveblog.