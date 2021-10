Aanval Feyenoordfans op Duitse clubleiding in restaurant, politie Rotterdam op scherp

europa leagueDe politie staat op scherp in aanloop naar de wedstrijd tussen Feyenoord en Union Berlin. De Rotterdammers spelen donderdagavond in de Kuip tegen de Duitsers, die duizenden fans zullen meenemen. Vannacht ging het al mis toen Feyenoordsupporters leden van de Duitse clubleiding in een restaurant aanvielen.

Delen per e-mail

De grote vechtpartij vond plaats in tapasrestaurant De Huismeester in het centrum van Rotterdam. Duitse media melden dat Feyenoordsupporters het hadden voorzien op leden van de clubleiding van de Duitse voetbalclub Union Berlin.

Volgens de Duitse krant Berliner Kurier zaten 25 afgevaardigden van Union Berlin te eten toen de supporters het restaurant binnenstormden. Hun agressie richtte zich tegen de clubbazen Dirk Zingler en Oskar Kosche en persvoorlichter Christian Arbeit.

De agressievelingen gooiden met stoelen en glazen naar de Duitsers. Een vrouw raakte zo van streek dat ze in shocktoestand naar het ziekenhuis moest worden gebracht, aldus de Duitse krant. De politie bevestigt dat een persoon gewond is geraakt. Een verdachte is tot nu toe aangehouden.

Volledig scherm Tapasrestaurant De Huismeester in Rotterdam was vannacht het toneel van een grote vechtpartij met Feyenoordfans © Frank de Roo

Niets aan het toeval

De politie bereidt zich naar eigen zeggen 'goed’ voor en zal donderdag 'meer dan voldoende agenten’ op de been hebben. ,,We weten dat de tegenstander van Feyenoord een andere is dan de laatste keer en proberen niets aan het toeval over te laten.”

Wat de precieze maatregelen zijn, houdt de zegsman in het midden. ,,We willen mensen niet onnodig wijzer maken dan ze al zijn.”

Quote We willen mensen niet onnodig wijzer maken dan ze al zijn

2400 Duitsers in de Kuip

Union Berlin trekt donderdag met zeker 2400 fans naar de Kuip, waar de wedstrijd in de Conference League om 18.45 begint. Overdag zal de politie proberen om de Duitsers naar de Oude Haven te begeleiden en hen daar te concentreren. ‘s Middags brengen bussen de fans naar het stadion. De politie hanteerde eerder deze maand dezelfde tactiek met de aanhang van Slavia Praag.

Wedstrijden tégen Duitsers liggen in de Kuip - nog altijd - gevoelig. Daar komt bij dat het voor het eerst in bijna twee jaar is dat het stadion weer eens een écht grote buitenlandse supportersgroep ontvangt. De Tsjechen kwamen begin oktober met ‘slechts’ duizend man naar Rotterdam.

Nog iets dat in het achterhoofd van de politie zit: Feyenoorders raakten vorig jaar zomer in Duisburg nog slaags met Duitse fans. Dat gebeurde rond de oefenwedstrijden die de Rotterdamers tegen Borussia Dortmund en MSV Duisburg moesten spelen. Feyenoord zou die zomer nog een oefenpot tegen een Duitse tegenstander spelen, maar daar zetten de autoriteiten toen een streep door.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Smeulend conflict op de achtergrond

Ondertussen smeult deze dagen op de achtergrond een conflict tussen Feyenoordfans en de UEFA. Laatstgenoemde keurde, tot ontsteltenis van de Rotterdammers, een geplande sfeeractie van de supporters af.

De fans hadden donderdag bij de opkomst van de spelers én in de rust een spandoek willen tonen met daarop De verwoeste stad van Zadkine. Dit kunstwerk werd gemaakt naar aanleiding van het Duitse bombardement op Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook waren op het spandoek prominente gebouwen van Rotterdamse skyline zichtbaar, net als de tekst ‘Wij zijn Rotterdammers, wij houden vol.’

De Europese bond noemde de actie ‘provocerend’ en verbood het spandoek. Daarop liet de supportersvereniging weten het een ‘belachelijk besluit’ te vinden: de UEFA zou geen respect voor de supporters hebben.

Opblaasbananen

Het is de reden dat fanatieke aanhangers donderdagavond mogelijk met opblaasbananen naar de Kuip gaan. Dat doet denken aan de ongeregeldheden tijdens het duel met AS Roma in februari 2015. Toen staken Feyenooordfans vuurwerk af en gooiden ze diverse voorwerpen, waaronder een opblaasbanaan, op het veld.

De UEFA nam de zaak hoog op en beschuldigde Feyenoord van racisme: de banaan was namelijk naast een donkere speler beland. De tuchtcommissie besloot vervolgens dat de club voor straf een thuiswedstrijd zonder publiek moest spelen. Feyenoord wist dat bij het internationaal sporttribunaal CAS om te zetten in een voorwaardelijk straf.

De bananen moeten voor vrolijkheid zorgen, maar de Feyenoordfans willen ze ook gebruiken om hun onvrede over de UEFA een hak te zetten.

Gaat het mis? Dan extra spanning in Berlijn

Overigens speelt Feyenoord de terugwedstrijd begin november in Berlijn. Daar zullen naar verwachting vele duizenden aanhangers van Feynoord naartoe trekken, terwijl de Duitsers maar 2800 toegangsbewijzen klaarleggen. Als het donderdag tóch misgaat, kan dat volgende maand voor extra spanning zorgen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.