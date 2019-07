Aanvechten BKR-registratie werkt

Wie in het verleden schulden onbetaald liet, staat geregistreerd als wanbetaler bij de stichting BKR, voorheen het Bureau Krediet Registratie. Dat kan ertoe leiden dat je afgewezen wordt voor een volgende lening, bijvoorbeeld een hypotheek, of een leasecontract voor een auto. De registratie blijft vijf jaar van kracht, dus ook als de schuld al is afgelost blijven de problemen uit het verleden nog jaren een loden last.

Maar wie bezwaar maakt tegen de registratie krijgt vaak gelijk, zo blijkt. Voorwaarde is dat je moet kunnen aantonen dat de financiën inmiddels weer helemaal op orde zijn. Nederlandse rechters deden dit jaar al zeker dertien keer uitspraak in soortgelijke gevallen. Tien keer werd gevonnist dat de negatieve registratie moest worden opgeheven. De eigen geschillencommissie van de BKR oordeelde zelfs nog vaker in het voordeel van de klagers: die gaven hen in elf van de twaalf zaken gelijk.

Problemen

Hoewel alle zaken anders zijn, zit er wel een patroon in de zaken waarover de rechters oordeelden. Vaak kwamen de eisers in de problemen tijdens de crisisjaren, bijvoorbeeld door het verlies van een baan of het faillissement van hun bedrijf. Daardoor konden ze betalingen aan banken, postorderbedrijven en autobedrijven tijdelijk niet meer doen, wat leidde tot een aantekening in het kredietregister. Met het aantrekken van de economie zijn de financiële problemen achter de rug, maar de negatieve aantekening blijft vijf jaar staan. Met als gevolg dat bijvoorbeeld een nieuwe hypotheek niet gegund wordt, zelfs als die lagere maandlasten oplevert dan de oude.

Volgens BKR-woordvoerster Monique Moeskops is de vijfjaarstermijn niet voor niets ingesteld: ,,Uit onderzoek is gebleken dat de kans op recidive binnen die periode vele malen groter is. Heb je die vijf jaar netjes afgesloten, dan is de kans dat je schuldenvrij blijft aanmerkelijk groter.'' Maar de rechters oordeelden in een groot aantal gevallen dat die periode best ingekort kon worden als de voormalige schuldenaar had bewezen nu de financiën al langere tijd op orde te hebben.

Exen