Abigail wordt veel aangesproken door Afrikanen: 'Mensen oordelen snel’

Ja, Abigail Dekkers valt op, met die stapels op haar hoofd. Zo brengt ze ze rond in haar Brabantse dorp Keldonk. Twee stapels op haar hoofd, één op haar arm. Ze lacht: ,,Dit is voor mij gewoon het fijnst. Op mijn hoofd voel ik het gewicht helemaal niet. Tachtig kilo, dat is mijn max. De meeste mensen worden blij als ze me zo zien. Soms vragen ze of ze een foto mogen maken. Natuurlijk mag dat.”