Aboutaleb na afgelaste Pegida-barbecue: Jammer, giftige boodschap moet geuit kunnen worden

,,Het is jammer dat die groep niet heeft kunnen demonstreren, want het is belangrijk dat zij hun boodschap kunnen uiten. Hoe giftig die boodschap ook is. Het is een teken van intolerantie dat deze boodschap niet is geuit.’’



De burgemeester reageerde voor het eerst op de commotie die ontstond toen anti-islamgroep Pegida van hem toestemming kreeg om afgelopen donderdag tijdens het avondgebed bij de het voor moslims verboden varkensvlees te gaan roosteren. De demonstratie werd uiteindelijk door Pegida zelf afgeblazen.



Aboutaleb legde zijn toehoorder uit hoe hij als burgemeester probeert de grondwet na te leven, ook als hij onder druk wordt gezet. Zijn verhaal werd ook op de facebookpagina van Centrum Middenweg live uitgezonden. ,,Het is belangrijk ons te realiseren dat demonstreren soms tot doel heeft een pijnlijke boodschap over te brengen. Een boodschap waar je niet van houdt. Een boodschap die he niet wilt horen. Maar de grondwet garandeert dat dit mag. De rechter heeft gezegd: De demonstrant moet in de buurt zijn van het object waar hij bezwaar tegen maakt. Daarom geef ik al jarenlang toestemming voor een demonstratie tegen abortus bij de abortuskliniek in Rotterdam.’’ Ook Pegida kreeg toestemming van de Rotterdamse burgemeester om ‘niet tegenover maar schuin tegenover’ de moskee te protesteren.