Abseilende reddingswerker redt glazenwasser uit bakje dat vastzit op achtste verdieping

Man neergescho­ten op vol terras in Tilburg, politie zoekt nog één verdachte

Bij een schietpartij op een vol terras in de binnenstad van Tilburg is zaterdagnacht een 29-jarige man uit Tilburg gewond geraakt. De politie is nog op zoek naar één verdachte. Een tweede verdachte is aangehouden, nadat de politie een waarschuwingsschot loste. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht.

12 juni