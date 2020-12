‘Absoluut horrorscenario’ dreigt voor Blijdorp: dieren de deur uit doen om crisis te overleven

Regeren is vooruitzien, en dat geldt eveneens voor de baas van de dierentuin. Hij verwacht niet dat deze lockdown de laatste zal zijn, of dat het leed op 19 januari is geleden. ,,Daarom moeten we erop voorbereid zijn dat er nóg een klap komt, of wellicht een ander virus. We moeten ervoor zorgen dat we er te zijner tijd niet gemankeerd uit komen, maar gezond verder kunnen.’’



Hij benadrukt dat er nog niet is gekozen voor een bepaalde diersoort waarvan eventueel afscheid moet worden genomen. ,,Maar we praten er wel over. Als er zo’n besluit valt, moet er met veel dingen rekening worden gehouden, bijvoorbeeld of zo’n dier in een fokprogramma zit of bedreigd is. Maar nogmaals: het is nog niet zover. We proberen er zo lang mogelijk bij weg te blijven.’’