Absurde rechtszaak: pedojagers laten verstandelijk beperkte ‘pedo’ 4000 euro voor kat betalen

Beste vriendin Anne Frank vertelt over hun jeugd: ‘Sommigen zagen ons als twee-een­heid’

4 september Ze was de beste vriendin van Anne Frank, met wie ze grote overeenkomsten had. Het voornaamste verschil: Hannah Goslar (92) overleefde de oorlog wel. Nu er deze week een film over hen uitkomt, vertelt ze over hun jeugd.