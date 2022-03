Acht aanhoudingen bij demonstratie op Museumplein

Volgens een politiewoordvoerder zijn vijf mensen aangehouden vanwege het beledigen van politie, één persoon omdat hij of zij geen identificatiebewijs kon laten zien en één iemand vanwege het belemmeren van de politie. Ook werd iemand aangehouden die gesignaleerd stond in het politiesysteem, oftewel iemand waar de politie nog naar op zoek was. De woordvoerder kan niet zeggen waarom deze persoon gesignaleerd stond.

Waterkanonnen

Na een betoging op het plein liepen de actievoerders een route in omliggende straten, onder meer over de Stadhouderskade en de Hobbemakade. De betogers verwezen daarbij naar een jaar geleden, toen demonstranten na een bijeenkomst tegen de coronamaatregelen op het Museumplein dezelfde route liepen. Omdat de coronamaatregelen toen niet werden nageleefd, ontbond de politie het protest, onder meer met waterkanonnen. Een grote groep betogers trok daarna door de stad en een deel werd daarna door de politie ingesloten op de Leidsekade.

Opruiing

Vrijdag besliste de rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam dat de 45-jarige voorman van actiegroep Viruswaarheid twee weken langer in de cel blijft. Het OM had de rechter-commissaris gevraagd Engel langer in voorarrest te houden, onder meer uit vrees dat hij opnieuw opruiende berichten op sociale media zou plaatsen ‘waardoor de gezondheid of veiligheid van personen in gevaar kan worden gebracht’.