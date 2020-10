Acht maanden cel voor in coma slaan Younes, maar slachtoffer krijgt geen schadevergoeding

Younes en zijn familie hadden driekwart miljoen euro schadevergoeding geëist van de dader. Die enorme schadeclaim is gebaseerd op het feit dat Younes nooit meer zal kunnen werken en dus enkele decennia aan salaris misloopt. Younes had een vaste baan als magazijnmedewerker met uitzicht op promotie naar een baan als chauffeur.

Voorschieten

Dat ze voor die schadeclaim nu naar de civiele rechter moeten is een domper. Mocht het daar wel lukken een schadevergoeding af te dwingen, zullen ze dat zelf bij de dader moeten verhalen. Het voordeel van een toegewezen schadevergoeding door een strafrechter is dat de staat dan na acht maanden voorschiet en het CJIB dan het bedrag bij de dader gaat opeisen.

Younes was 5 mei vorig jaar speciaal met een groepje vrienden naar Zwolle gegaan om daar Bevrijdingsdag te vieren, maar vooral om in een café naar de bekerfinale van Ajax tegen Willem II te kijken. Na de rust stonden ze buiten voor de deur te praten, toen ineens pizzabezorger Levi el A. (22) door de straat ‘scheurde’.

Dat leidde tot duw- en trekwerk met omstanders over en weer, totdat Levi van zijn scooter stapte, op Younes afliep en hem met één klap met gebalde vuist tegen de grond sloeg. Younes lag een tijd in coma en dreigde een ‘kasplant’ te worden.

Younes liep bloedingen in het hoofd en hersenen op, een hersenkneuzing, een breuk in een van de schedelbeenderen en een gedeeltelijke verlamming. Een deel van zijn schedel was enige tijd van zijn hoofd verwijderd om kneuzingen te laten herstellen. Hij is inmiddels weer redelijk mobiel, maar heeft afasie, wat betekent dat hij bijna niet meer kan praten. Ook mist hij gevoel in een groot deel van de rechterkant van zijn lichaam. De schade is blijvend.