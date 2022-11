Acht mensen in ziekenhuis door damp zeer giftige stof bij chemisch bedrijf in Moerdijk, één zwaargewonde

Acht medewerkers van chemische bedrijven zijn vanochtend op industrieterrein Moerdijk in Noord-Brabant onwel geworden en gewond geraakt. Ze zijn allemaal naar een ziekenhuis gebracht. Eén personeelslid raakte ernstig gewond. Door werkzaamheden ontstond een lek in een tank en kwam de damp van een gevaarlijke stof naar buiten.

De medewerkers van de bedrijven GCA Tankcleaning en Stolthaven Terminals waren op het moment van het incident, dat rond 09.15 uur plaatsvond, aan het werk. Tijdens werkzaamheden op het terrein van GCA Tankcleaning kwam de toxische damp vrij, die overwaaide naar het ernaast gevestigde Stolthaven Terminals.

Alle acht gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Bij drie van hen vallen de verwondingen mee. Voor de medewerker met zware verwondingen kwam een traumahelikopter naar het bedrijventerrein. Het gaat volgens een woordvoerster van de Veiligheidsregio om de stof fosfortrifluoride; een kleurloos en geurloos gas dat extreem toxisch is. De rokende vloeistof wordt gebruikt bij het maken van onder meer pesticiden. Fosfortrichloride kan ogen, huid en luchtwegen aantasten, en wie het inademt kan last krijgen van longoedeem. In het ergste geval zouden mensen aan blootstelling kunnen overlijden.

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant meldde eerder dat vijf mensen onwel raakten, maar paste dat later aan.

Situatie snel onder controle

Of de stof in de tank hoorde te zitten, weet de veiligheidsregio niet. Volgens een woordvoerder was de situatie aan de Middenweg al snel stabiel door snel ingrijpen. Het is niet duidelijk of personeel van het bedrijventerrein dat heeft gedaan, of dat de brandweer in actie moest komen. Ondanks het snelle handelen zijn medewerkers van het bedrijf waar de stof lekte naar een veilige plek op afstand gebracht.

De politie meldt dat het bedrijf de arbeidsinspectie in moet lichten over het incident. Controleurs van de arbeidsinspectie leiden het verdere onderzoek naar de oorzaak. De inspectie kan zelf nog geen verdere informatie over het onderzoek geven.

Haven- en industriegebied Moerdijk ligt aan het Hollands Diep, aan de grens met Zuid-Holland. Op het terrein zijn veel chemische bedrijven gevestigd. In juni 2014 was er een grote explosie bij Shell in Moerdijk. De knal was tot in Utrecht en Den Haag te voelen. De ontploffing gebeurde door een onverwachte chemische reactie tussen stoffen in een reactor. Twee mensen raakten daardoor gewond. Shell werd veroordeeld tot een boete van 2,5 miljoen euro. Het bedrijf deed volgens de rechters te weinig om zulke zware ongevallen te voorkomen.