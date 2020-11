Acht minderjarige ‘pedohunters’ aangehouden voor molesteren man in Goes

De politie heeft afgelopen week acht tieners aangehouden die verdacht worden van het molesteren van een man in het Zeeuwse Goes. Volgens de politie is er mogelijk sprake van het zogenaamde pedojagen, waarbij mensen proberen pedofielen uit de tent te lokken door zich voor te doen als minderjarige jongen of meisje. Dat zouden getuigen van het incident hebben verklaard.

Alle verdachten zijn tussen de 14 en 16 jaar oud en ze komen uit Zeeland. De jongeren hebben een verklaring afgelegd en zitten nog vast. De man die is mishandeld heeft aangifte gedaan.

Het incident vond plaats op 14 november. Rond 20.00 uur kreeg de politie een melding dat er een man op straat in elkaar werd geslagen. Ter plaatse troffen ze de man aan. Hij was dusdanig gewond dat hij per ambulance naar het ziekenhuis moest worden vervoerd.

Chatroom

Eerder werd de jacht door pedohunters de 73-jarige Arnhemmer Jan fataal. De man werd woensdagavond 28 oktober belaagd door een groep jongeren. Zij gingen er vandoor toen de Arnhemmer zwaar gehavend op de grond lag. De gepensioneerde leraar overleed enkele uren later in het ziekenhuis aan de gevolgen van zijn verwondingen.

Aanleiding voor het geweld was de reactie van de man op een oproep in een chatroom voor homoseksuelen om seksueel contact te hebben met een 15-jarige jongen.

Compleet uit de hand

De jacht op kindermisbruikers door burgers loopt compleet uit de hand, waarschuwden hoofdofficier John Lucas van het Landelijk Parket en politiechef in Oost-Nederland, Oscar Dros, onlangs al. Justitie en politie roepen mensen op om te stoppen met het jagen op mogelijke kindermisbruikers en zich aan de wet te houden. ,,In de praktijk blijkt dit vaak tot eigenrichting te leiden, een situatie waarin personen voor eigen rechter spelen. Zodra mensen het heft in eigen hand nemen, op ‘pedojacht’ gaan en daarbij strafbare feiten zoals mishandelingen of vernielingen plegen, wordt een grens overschreden en zal de politie daar onderzoek naar doen”, aldus de politie.

Justitieminister Ferd Grapperhaus stelde in een reactie dat het absoluut niet de bedoeling is dat mensen het heft in eigen handen nemen als iemand iets doet dat verboden is. Dan ga je ermee naar de politie, is zijn boodschap. Hij vindt het belachelijk dat het werkwoord ‘pedojagen’ inmiddels een begrip is geworden: ,,We leven niet in een cowboymaatschappij.”

De Reclassering had eerder al gewaarschuwd dat het jagen op pedofielen juist averechts kan werken, omdat het zou voorkomen dat mensen met zulke gevoelens hulp zoeken voordat zij zich daadwerkelijk vergrijpen aan een kind.

Meld vermoedens van misbruik

Maar wat kun je dan wél doen? ,,Geef een serieus vermoeden van grooming, misbruik of andere strafbare feiten altijd door aan de politie. De politie onderzoekt die vermoedens en grijpt direct in als dat nodig is. Politie en OM baseren het onderzoek op feitelijk bewijs. Als burgers voor eigen rechter spelen kan dit de zaak zelfs schaden.”