Acht terreurverdachten PI Vught in isoleercel na roepen 'Allahoe Akbar', minister boos: Respectloos

Hoe reageerden de aanwezigen?

,,Respectloos en afgesproken werk’’, aldus één van de ongeveer 1200 belangstellenden die ooit in de gevangenis werkte. ,,Het leek alsof de gedetineerden een signaal hebben gekregen op welk moment ze kabaal moesten maken. Ik ben boos. Het is kwalijk en zeker niet respectvol. Hoe het volgend jaar moet met de dodenherdenking op de Fusilladeplaats? Je kunt de gevangenen slechts de mond snoeren door ze plakband over hun mond te plakken.’’



,,Ik dacht dat het kwajongens waren die de ceremonie wilden verstoren’’, aldus Marieta uit Vught. ,,Ik kom al jaren bij deze dodenherdenking, maar dit geluid heb ik nog nooit gehoord. Het is hier tijdens die twee minuten altijd muisstil. Ik had in de gaten dat veel mensen zich aan het geluid ergerden.’’



Vriendin José luisterde mee. ,,Dat hadden de medewerkers van de gevangenis toch moeten voorkomen’’, meent ze. ,,Ze hadden moeten ingrijpen. Dit is een moment waarbij we juist willen laten zien, dat we allemaal één zijn met elkaar.’’