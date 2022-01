‘Achterstandsjongere krijgt nog minder kansen door coronacrisis’

Door de crisis is de kansenongelijkheid van jongeren in het onderwijs verder vergroot, schrijft het Jongerenplatform in de nieuwe verkenning ‘Veelbelovend’ die vandaag is gepubliceerd. En wie minder opgeleid is, heeft nu nog meer moeite om een baan te vinden. De huidige onzekere economische situatie raakt vooral de jeugd. Daarnaast is het voornamelijk voor jongeren lastig om een betaalbare woning te vinden. Ook voelen scholieren, studenten, jonge werkenden en jonge ouders meer mentale druk.

Er bekaaid afkomen

Alarmerende onderzoeksresultaten

Zo is de ‘generatietoets’ nog steeds niet ingezet. In zo'n toets worden de effecten op verschillende generaties meegenomen bij het maken van overheidsplannen. Verder is het nog lastiger geworden voor de jeugd om een geschikte woning te vinden. En nieuwe onderzoeksresultaten over de mentale druk onder jongeren zijn ‘alarmerend’, maar hebben volgens het SER Jongerenplatform nog niet geleid tot concreet beleid. ,,De coronacrisis heeft opnieuw laten zien hoe kwetsbaar jongeren zijn - omdat zij steeds vaker en langer flexwerk doen - voor economische schokken.”



Het Jongerenplatform adviseert de bewindslieden om ‘de basis op orde te brengen’. Zo moet er ‘structureel’ en ‘samenhangend’ beleid komen voor alle jongeren en toekomstige generaties. Dan moet de jeugd wel een stem krijgen, inspraak in de plannen, en moeten er financiële middelen komen. Dat betekent dat er op vaste basis geld wordt vrijgemaakt om de positie van jongeren te verbeteren. Tot slot moeten alle jongeren de gelegenheid krijgen om een (sociaal) netwerk op te bouwen. Dat helpt ze in de toekomst bij het vinden van een goede opleiding, juiste baan of geschikte woning.



,,Het is tijd voor een duidelijke strategie en samenhangende langetermijnkoers, daar is tot nu toe nooit sprake van geweest en deze generatie jongeren is daar duidelijk de dupe van geworden”, aldus Knijnenburg.