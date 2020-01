Achtste bombrief onderschept bij postsorteercentrum

Even na half twee kwam bij de politie de melding binnen dat er een vrijwel identieke envelop was aangetroffen zoals die afgelopen dagen bij zeven bedrijven was bezorgd. Er zat weer een adressticker op van het Centraal Invorderings Bureau (CIB) uit Rotterdam en had een verdikking. Nu is de brief dus al onderschept in het postsorteercentrum. Onbekend nog is wie de beoogde ontvanger was.