Acteur uit jeugdserie geschrapt na vondst naaktfoto’s van tieners: ‘Dacht dat hij m’n verkering was’

Ouderen met dementie staan soms zomaar bij Marian in huis: ‘Kan gevaarlijk zijn voor hen’

Plots een onbekende vrouw in je woonkamer, een oudere man die hard om hulp roept op straat of een buurtgenoot op leeftijd die in de sloot ligt. De buren van het Amadeushuis in Bergambacht voor mensen met dementie krijgen regelmatig te maken met bewoners die de benen nemen. ,,Met kerst liep een bewoner met onze visite mee naar binnen.’’