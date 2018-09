Actie tegen afschot duizend edelherten in Oostvaardersplassen

Ruim honderd actievoerders zijn inmiddels bezig aan een mars richting het provinciehuis van Flevoland dat in Lelystad is gevestigd. Ze komen in het geweer tegen het recente besluit om zeker duizend edelherten in natuurgebied de Oostvaardersplassen af te schieten. Ze leggen rouwkransen bij het provinciehuis, daarna volgen toespraken.



De afschot is volgens Gedeputeerde Staten van Flevoland noodzakelijk omdat de dieren kampen met een groot voedseltekort. Het schieten begint eind oktober, als de bronstperiode van de edelherten voorbij is.



Een commissie onder leiding van oud-secretaris Pieter van Geel adviseerde dat er dus bijna 500 te laten leven, een aanbeveling die de provincie Fleveland onlangs overnam. Ook moet het aantal konikspaarden in de Oostvaardersplassen fors omlaag. Zo kan het vogelreservaat wat het gebied van oorsprong was in ere worden hersteld. Nu hebben de grote grazers het gebied totaal kaalgevreten. De heckrunderen mogen blijven. Uiteindelijk moeten er 1100 grote grazers in het gebied overblijven.