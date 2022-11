Actie verandert maandelijks luchtalarm in ballenalarm: ‘Controleer jezelf op teelbalkanker’

Verzeke­raar hoeft juridische kosten Sywert Van Lienden en zakenpart­ner niet te vergoeden

Verzekeraar HDI Global Specialty SE hoeft de juridische kosten van Sywert van Lienden en zijn zakenpartner Bernd Damme niet te vergoeden, vonniste de rechtbank Rotterdam vrijdag. De twee ondernemers zijn verwikkeld in de inmiddels beruchte mondkapjesaffaire en eisten in kort geding dat HDI Global kosten vergoed die ze maken in een van de lopende rechtszaken.

4 november