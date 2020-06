Actieboeren staan klaar om in te grijpen bij protest voor slachthuis Vion in Boxtel

Actieboeren van Farmers Defence Force staan in de startblokken om vrijdag een eind te maken aan de demonstratie voor varkensslachterij Vion in Boxtel. Ze willen voorkomen dat demonstranten de weg blokkeren of de aanvoer van vee op een andere manier dwarsbomen. ,,Dat laten we absoluut niet gebeuren”, zegt Mark van den Oever, voorman van FDF. ,,Dan gaan we optoeren.”

De boeren komen alleen in actie voor een grote demonstratie. ,,Als ze daar zoals gewoonlijk met vijf of tien gekkies staan, blijven we thuis. Maar als we signalen krijgen dat het druk is en dat ze veewagens tegenhouden, dan toeren we op”, zegt Van den Oever. De actieleider lijkt niet milder geworden door de geboorte van zijn zoon, anderhalve week geleden. ,,Wij zijn tegen sluiting van de slachterij. En we zijn zeer ontevreden over de motie over het verminderen van de slachtcapaciteit die deze week door de Tweede Kamer is aangenomen.”

Hoop op goed gesprek

De organisatie achter demonstratie ‘Sluit Vion’ verwacht geen problemen met de boeren. ,,Ik had nog niet gehoord dat ze in actie zouden komen, maar het zat wel in ons achterhoofd”, zegt Mirjam Bemelmans uit Boxtel. ,,Daarom kiezen we ook voor een kleinschalige demonstratie. Vriendelijk, coronaproof. Als dat niet kan, kan je nooit meer je stem laten horen als je het ergens niet mee eens bent.”

Quote De boodschap is ook dat we een betere prijs willen voor de boeren Mirjam Bemelmans, Organisatie ‘Sluit Vion’

Bemelmans verwacht twintig demonstranten uit Boxtel, en nog eens twintig van buiten het dorp. Hun protest heeft als doel dat Vion tijdelijk sluit omdat een deel van het personeel besmet is met het coronavirus. Het zijn vooral arbeidsmigranten die daar het slachtoffer van zijn.

,,De boodschap is ook dat we een betere prijs willen voor de boeren. Dat zij eerlijk worden beloond voor hun vlees.” Ze hoopt dat de ‘strijders’ van Farmers Defence Force dat inzien, en dat het mogelijk is om daar met elkaar over te praten. Bemelmans is niet van plan wegen af te zetten of vrachtwagens tegen te houden.

Radicale tak

Actiegroep Farmers Defence Force is ruim een jaar geleden ontstaan als reactie op een bezetting van een varkensstal in Boxtel. De meest radicale tak van het boerenprotest liet zich later in heel het land zien en horen bij acties tegen het stikstofbeleid.