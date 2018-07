Actieplan moet stalbranden gaan verminderen

De veiligheid voor de dieren, de veehouders en de omwonenden staat voorop. Een van de nieuwe maatregelen is het periodiek keuren van bestaande stallen voor kalveren, varkens en kippen. Het gaat hierbij om een keuring van de elektra, omdat kortsluiting vaak de oorzaak van brand is. Aan deze maatregel is al uitvoering gegeven via verzekeraars en private kwaliteitssystemen in de veehouderij. Inmiddels zijn enkele duizenden stallen gekeurd.

Eisen aangescherpt

Het nieuwe actieplan is een vervolg op een eerder Actieplan Stalbranden 2012-2016. In die periode zijn onder meer de wettelijke eisen voor nieuwbouw en verbouw van stallen aangescherpt, is het bewustzijn bij veehouders ten aanzien van brandveiligheid vergroot en is de registratie en het onderzoek van stalbranden verbeterd.



De inspanningen van de afgelopen jaren hebben echter nog niet geleid tot minder stalbranden en minder dode dieren. In 2017 kwamen bij een brand in een varkensstal in het Gelderse Erichem alle 20.000 varkens om het leven. Na deze brand, die een van de grootste stalbranden ooit was, vroegen meerdere organisaties om verstrekkende maatregelen. In 2016 waren er 49 stalbranden. Bij 26 daarvan kwamen dieren om het leven. En het jaar daarvoor telde 33 stalbranden, bij 15 daarvan kwamen dieren om.



,,Voor boeren, dieren en omwonenden zijn stalbranden ronduit verschrikkelijk. Daarom staat het voorkomen van stalbanden bovenaan de prioriteitenlijst'', zegt LTO Nederland-bestuurder en voorzitter van de stuurgroep Alfred Jansen.