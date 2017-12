Actievoerende NS-machinist terecht ontslagen

Betrokkenheid

Flierman was die dag woordvoerder van het AMK. Het is volgens de rechter niet doorslaggevend of hij wel of niet de initiator van de actie was. ,,Zijn betrokkenheid en het bewust aansturen op het stilleggen van het treinverkeer is voldoende om zijn handelen als ernstig verwijtbaar aan te merken. De machinist heeft daarom geen recht op een transitievergoeding.’’