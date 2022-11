Activisten bij Meisje met de parel vechten celstraf aan, derde verdachte wil uitstel: ‘Deze rechter vliegt uit de bocht’

UpdateDe Belgische klimaatactivist die morgen terecht moet staan voor het besmeuren van het beroemde schilderij Het meisje met de parel , wil dat zijn zaak wordt uitgesteld. Eerst moet de Hoge Raad enkele vragen over onder meer het recht op demonstreren beantwoorden. De andere twee al veroordeelde verdachten gaan in beroep tegen de celstraf die ze direct moeten uitzitten.

Advocaat Willem Jebbink van die derde verdachte, de 45-jarige David S. uit Dendermonde, zal de rechter morgen vragen gebruik te maken van een gloednieuwe bevoegdheid. Sinds 1 oktober van dit jaar kunnen lagere rechters ‘prejudiciële vragen’ aan de Hoge Raad stellen: vragen over ingewikkelde rechtskwesties, die dan direct door de hoogste rechter beantwoord worden.

Volgens Jebbink is het onbegrijpelijk dat een enkele politierechter deze ‘complexe zaak’ afhandelt. ,,Deze zaak wordt beheerst door de vrijheid van meningsuiting. Mijn cliënt en zijn mededemonstranten hebben zich niet voor hun lol of uit baldadigheid vastgeplakt op het glas van het schilderij.”

Volgens Jebbink moet eerst de Hoge Raad ingewikkelde vraagstukken beantwoorden over het recht op demonstreren, de vrijheid van meningsuiting en daarbij eerdere uitspraken van het Europees hof voor de rechten van de mens betrekken. Volgens Jebbink zijn de celstraffen die gisteren zijn uitgedeeld aan twee andere activisten, ‘draconisch'. ,,Dat deze rechter zo uit de bocht vliegt, kan te maken te hebben met een ontbrekende blik op de fundamentele rechten,” aldus Jebbink.

Andere activisten in beroep tegen celstraf

Wouter Mouton, de activist die gisteren werd veroordeeld tot twee maanden cel (waarvan één voorwaardelijk) gaat ondertussen in hoger beroep tegen de straf die hij kreeg voor het besmeuren van het beroemde schilderij. ,,Veel te hoog,” zegt zijn advocaat Azzaad Ramsaroep. Ook de andere veroordeelde activist van gisteren, Pieter G., vecht de celstraf die hij kreeg aan.

,,We gaan nu direct een schorsingsverzoek indienen voor de celstraf, zodat cliënt snel op vrije voeten kan komen,” zegt Ramsaroep. ,,Want een hoger beroep tegen een celstraf die al is uitgezeten, is mosterd na de maaltijd natuurlijk. Hopelijk wordt dat schorsingsverzoek snel behandeld. Het hoger beroep komt dan later.”

Beide Belgische activisten werden gisteren veroordeeld tot twee maanden cel waarvan één voorwaardelijk en moeten die straf per direct uitzitten. Ze zitten inmiddels een week vast, sinds de aanhouding. Volgens Ramsaroep ‘is dit niet de manier waarop je met demonstranten omgaat’.

Mauritshuis verhaalt schade niet

Mouton legde gisteren in de rechtbank uit dat hij wist dat er glas voor het schilderij zat en dat hij er zeker niet op uit was om het wereldberoemde doek te beschadigen. Wel was er schade aan een paneel achter het schilderij, het beschermende glas en de lijst. Het Mauritshuis heeft de 2000 euro schade (nog) níet verhaald op de daders. Op dat laatste wil het museum geen commentaar geven.

Wouter Mouton (45) is een bekende activist die al tal van acties uitvoerde, maar nog niet eerder in Nederland. Hij bekende schuld tijdens de rechtszaak, gebruikte zijn laatste woord om aandacht te vragen voor het klimaat en bedankte de rechter ‘dat ze wilde luisteren'. De andere man die gisteren werd veroordeeld is Pieter G. (42). Hij filmde het tafereel en zegt dat hij ‘niet wist wat er ging gebeuren'. Hij was wel met de twee andere mannen meegereisd naar Den Haag, maar zegt dat hij er was als journalist.

Zijn advocaat Bastiaan de Bruijn laat weten dat Pieter G. in elk geval in beroep gaat tegen het feit dat de celstraf meteen moet worden uitgezeten. Dat gaat een stap verder dan schorsen. Volgens De Bruijn kan dat beroep begin volgende week al worden afgehandeld. ,,Dan zit cliënt al bijna twee weken vast maar elke dag dat hij eerder vrij komt, is winst,” aldus De Bruijn. ,,Het ligt in de lijn der verwachting dat we daarna ook inhoudelijk in beroep gaan.”

Vastgelijmd aan Meisje met parel

Twee klimaatactivisten (Wouter Mouton en David S.) lijmden zich vorige week donderdag vast aan het glas dat voor het schilderij Meisje met de parel hangt en aan de muur naast het doek. De derde (Pieter G.) filmde het tafereel. Ook werd er een ‘soepachtige’ substantie gegoten over de demonstrant die zichzelf aan het glas plakte, Wouter Mouton. David S. lijmde zijn hand aan het paneel naast het schilderij. Daarmee probeerden de mannen aandacht te vragen voor het klimaat met de slogan: ‘Hoe voelt het als iets moois voor je ogen wordt vernield?’ Tijdens het besmeuren droegen de activisten T-shirts van de Britse actiegroep Just stop oil.